مدرب النصر: هدفنا في مباراة الباطن تحقيق الـ 3 نقاط

نواف السالم(صدى):

أكد مدرب النصر كرونسلاف يورشيتش ، إن مباراة الفريق أمام الباطن يوم غد الخميس ، تعد مهمة وتحتاج إلى الاستعداد من كافة صفوف الفريق .

وأشار ” يورشيتش ” ، إلى أن هدف العالمي هو تحقيق ثلاث نقاط ، قائلًا خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء ، ” أسعى لأن يكون النصر هو المستحوذ والمسيطر والمتحكم دائمًا في رتم المباريات التي يلعبها ” .

واستطرد قائلًا ” أتطلع لأن يلعب النصر بأسلوب حديث وقوي ويستمر على هذه المنهجية طوال التسعين دقيقة ، وإن لم يمارس الضغط على الخصم فلا بد أن يكون هى المستحوذ على الكرة ” .