حساب المواطن يوضح إمكانية سحب الدفعة بعد إيداعها

علي القحطاني (صدى):

أجابت خدمة عملاء، حساب المواطن، على تساؤل أحد المواطنين مفاداه هل يمكن أن يسحب الدعم بعد إيداعه في الحساب، قائلة: ” لا يتم سحب الدفعة بعد إيداعها في حسابك ” .

ويستقبل حساب خدمة العملاء تساؤلات عديدة يوميا من جانب المواطنين المستفيدين من البرنامج، غالبيتها حول الفرق بين الأهلية والاستحقاق، وأيضًا بعض المشاكل التقنية مثل تعديل بيانات الحساب.

وأكد برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.