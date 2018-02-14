تعليم وادي الدواسر ينتظر بيان الأرصاد لتحديد موقفها من الدراسة

عادل الحربي(صدى):

أفاد مدير عام التعليم بوادي الدواسر صقر بن فهاد الصقر ، إن الإدارة التعليمية بالمنطقة تنتظر تقرير الأرصاد الجوية والدفاع المدني لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وأشار ” الصقر ” ، إلى أن الإدارة تتابع مع الجهات المعنية حالة الأرصاد الجوية ، لتصدر بيانًا تفصيليًا يوضح تعليق الدراسة من عدمه في حال اقتضت الحالة لذلك .

وعلى نحو آخر ، طالب عدد من الطلاب وأولياء الأمور الإدارة التعليمية بوادي الدواسر، بتعليق الدراسة ، حرصًا على سلامة الجميع وأمنهم من مخاطر التقلبات الجوية الحالية .