  • الأربعاء 14

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تعليم وادي الدواسر ينتظر بيان الأرصاد لتحديد موقفها من الدراسة

تعليم وادي الدواسر ينتظر بيان الأرصاد لتحديد موقفها من الدراسة

تعليم وادي الدواسر ينتظر بيان الأرصاد لتحديد موقفها من الدراسة
عادل الحربي(صدى):

أفاد مدير عام التعليم بوادي الدواسر صقر بن فهاد الصقر ، إن الإدارة التعليمية بالمنطقة تنتظر تقرير الأرصاد الجوية والدفاع المدني لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وأشار ” الصقر ” ، إلى أن الإدارة تتابع مع الجهات المعنية حالة الأرصاد الجوية ، لتصدر بيانًا تفصيليًا يوضح تعليق الدراسة من عدمه في حال اقتضت الحالة لذلك .

وعلى نحو آخر ، طالب عدد من الطلاب وأولياء الأمور الإدارة التعليمية بوادي الدواسر، بتعليق الدراسة ، حرصًا على سلامة الجميع وأمنهم من مخاطر التقلبات الجوية الحالية .


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *