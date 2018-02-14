” السواط ” أكثر اللاعبين اكتسابًا للأخطاء في الدوري

ماجد محمد(صدى):

تصدر قائمة أكثر اللاعبين اكتسابًا للأخطاء في دوري المحترفين هذا الموسم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عبدالمجيد السواط، بـ66 خطأً، يليه زميله في الفريق السوري جهاد الحسين بـ54 خطأً.

وأضاف حساب الدوري للمحترفين الرسمي، على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر “، أن البرازيلي بيسمارك فيريرا المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية يحتل المركز الثالث بقائمة أكثر اللاعبين اكتسابًا للأخطاء في دوري المحترفين هذا الموسم، بـ51 خطأً.

وجاء بعد ذلك في قائمة أكثر اللاعبين اكتسابًا للأخطاء في دوري المحترفين هذا الموسم، الثلاثي نجم نادي الفيصلي البرازيلي لويز غوستافو، ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقادسية النيجيري ستانلي أوهاويتشي، ونجم نادي الاتحاد، التشيلي كارلوس فيلانويفا، بـ48 خطأً.