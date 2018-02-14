غضب الجماهير بسبب عدم مشاركة تياجو سيلفا في بطولة أبطال أوروبا

ماجد محمد(صدى):

أعربت جماهير كرة القدم، عن غضبها من البرازيلي تياجو سيلفا قائد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما ترددت أخبار عن عدم مشاركته في مباراة ريال مدريد ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2018.

وأكدت مصادر إعلامية، أن المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أوناي إيمري، قرر استبعاد تياجو سيلفا، قائد النادي الفرنسي من التشكيلة الأساسية أمام ريال مدريد الإسباني، والاعتماد على الشاب بريسنيل كيمبيمبي بدلًا منه.

ووأضافت المصادر أن الجماهير اعتبرت أن تياجو سيلفا “ يتهرب ” من المشاركة أمام ريال مدريد، فيما انتقد البعض الآخر مدرب باريس سان جيرمان لاستبعاد اللاعب البرازيلي.