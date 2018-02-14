الثلاثاء.. جدة تحتضن فعاليات مؤتمر الخليج السابع

حسين العلي(صدى):

تحتضن مدينة جدة الثلاثاء المقبل فعاليات مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم في دورته السابعة والـــــــذي تستضيف جامعة الأعمال والتكنولوجيا في مدينة جدة، في الفترة من 20 إلى 21 فبراير 2018م، تحت رعاية وزارة التعليم الدكتور / احمد العيسي ، وبتنظيم من شركة الخليج للمؤتمرات.

حيث وقعت شركة الخليج، اتفاقية مع مجلس الغـرف السعودية لتنظيم الـــدورة السابعة من معرض الخليج للتعليم، بحضور ومشاركة شخصيات من دول الخليج، بجانب مشاركة وحـــــضور الدكتورة أفنان عبدالله الشعيبي الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البريطانية.

من جانب اخر أكد الدكتور سعود المشاري الأمين العام لمـــجلس الغرف السعودية، اهتمام المملكة ورؤيها 2030 بمجال التعليم، خاصة فيما يلي تطوير التعليم والتعليم الخـــــاص في كافة المجالات وتوطين التعليم وخلق شراكات أكاديمية وعلمية وبحثة مع الجامعات العالمية داخل المملكة وخارجها.

ووجه المجلس الدعوة لكل الجامعات والكليات للمشاركة في هذه الفعالية وللمشاركة في معارض التعليم وكذلك يوجه الدعوة لكل الأسر والطلاب لزيارة المعرض والالتقاء بالجامعات والاستفادة من هذه الجهات المشاركة في هذه الفعالية.

يشار إلى أن مؤتمر ومعرض الخليج أصبح عبر السنوات الماضية أحد أهم الفعاليات التعليمية في المنطقة، ويعقد للمرة السابعه على التوالي في مدينة جدة بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورات السابقة برعاية كريمة من وزير التعليم , وبحضور كبير من الجامعات والخبراء والمسئولين عن القطاع التعليمي بكل مراحله بالإضافة إلى الزوار من الطلاب وأولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي حيث من المتوقع ان يتجاوز عدد الزوار اكثر 25000، في الوقت الذي حظى بدعم كبير من قادة التعليم في الخليج رغبة منهم في رفع مستوى الأداء في الخدمات التعليمية والارتقاء بها.

ويشارك في تنظيم هذه الفعالية كل من وزارات التعليم الخليجية ومجلس الغرف السعودية واتحاد الجامعات العربية وجامعة الاعمال والتكنلوجيا بجدة كمستضيف والخليج للمؤتمرات والمعارض.

وسيشهد المؤتمر والمعرض خلال يومي الفعالية، جدولا حافلا من المؤتمر الذي سيكون بحضور كبار المتحدثين وسيتم طرح الشراكة بين قطاع التعليم وقطاع العمل ورؤى دول الخليج التعليمية المســــــتقبلية على راسها رؤية المملكة وكذلك تنظيم ورش عمل تتضم موضيع عده في مجال التعليم من أجل الابتكار والعمالة والنمو الاقتصادي تحقيق الأثر – وتوقعات الجامعات وتمكين النجاح – بالاضافة الى ما ينبغي تنفيذه لتمكين الجامعات من تلبية الاحتياجات الاقتصادية وغيرها من احتياجات المجتمعات، وما هي الأولويات التي ينبغي أن تكون لها، وما هي المسائل التي ينبغي معالجتها لتحقيق النجاح. وستدرج الأدلة على الممارسة الناجحة.

كما سيكون هنالك معرضا مصاحبا للمؤتمر من أكثر من 30 دولة وأكثر من 150 جامعة وشركة تعليمية، وسيتضمن عرض الخبرات والنجاحات والفرص الاكاديمية للجامعات والمؤسسات التعليمية.

يذكر أن المؤتمر شهد في دورته السادسة نجاحا كبيرا واهتمام من معالي زير التعليم الدكتور احمد العيسى.

المركز الاعلامي للمؤتمر

للاستفسار :0507113100

ايميل [email protected]