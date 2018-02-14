بالفيديو.. أجمل تصديات الجولة الـ 22 من دوري المحترفين

ماجد الأشرم(صدى):

شهدت منافسات الجولة الـ22 من دوري المحترفين، تألقًا شديدًا من حراس المرمى، سواء المحليين أو الأجانب، حيث نجحوا في التصدي للعديد من الهجمات الخطيرة؛ وساهموا في الحفاظ على نظافة شباكهم أو منع خسارة ناديهم.

نشرت مصادر إعلامية مقطع فيديو لأجمل تصديات الجولة الـ22 من منافسات دوري للمحترفين، والتي تعادل الهلال مع النصر في ديربي الرياض بهدفين لكل فريق، ليُحافظ على صدارة المسابقة المحلية.

وجاء حارس مرمى نادي الاتحاد عساف القرني في المركز الأول بقائمة أجمل تصديات الجولة الـ22، حيث تألق بشكل لافت ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه أمام القادسية التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وحل حارس مرمى نادي القادسية فيصل مسرحي ثانيًا بقائمة أجمل تصديات الجولة الماضية، بعد تألقه أمام الاتحاد، يليه نجم حراسة مرمى نادي النصر وليد عبدالله، الذي ظهر بمستوى مميز أمام الهلال.