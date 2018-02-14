بالصور.. استقبال حاشد لحافلة ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

احتشدت جماهير ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، في محيط ملعب البرنابيو، لاستقبال حافلة الفريق، قبل مواجهة باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستقبلت جماهير ريال مدريد، حافلة الفريق، بأعداد غفيرة، أثناء وصولها إلى ملعب سانتياجو برنابيو، وكانت تغني الأهازيج، من أجل تحفيز اللاعبين قبل مواجهة باريس سان جيرمان.

واشتهرت جماهير ريال مدريد، بالاستقبال الحاشد لحافلة الملكي، قبل المباريات المهمة للفريق، في المواسم الماضية، خاصة في دوري أبطال أوروبا.