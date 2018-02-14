بالصور.. شرطة مدريد تشكل دروعًا قبل مواجهة سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

توافدت جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى محيط ملعب ” سانتياجو برنابيو ” ، معقل ريال مدريد الإسباني، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلنت شرطة العاصمة الإسبانية مدريد، عن شكلت درعًا حول مداخل ملعب ” سانتياجو برنابيو ” ، فور وصول جماهير الفريقين إلى محيط الملعب.

وأوضحت الصحيفة أن دروع الشرطة الاسبانية تشكلت حول الملعب بسبب كثرة الألعاب النارية الموجودة مع الجماهير والتي قد تثير شغبًا في المباراة.