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المحكمة الإسبانية ترفض إطلاق سراح رئيس برشلونة السابق

المحكمة الإسبانية ترفض إطلاق سراح رئيس برشلونة السابق
ماجد محمد(صدى):

رفضت المحكمة العليا الإسبانية ، إطلاق سراح رئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل ، المتهم بالفساد ، بكفالة ؛ وذلك خشية هربه من إسبانيا واللجوء إلى قطر أو تايلاند .

وجددت المحكمة رفضها للعرض الذي تقدم به ” روسيل ” ، بدفع كفالة مالية قدرها 400 ألف يورو ، وذلك في مقابل خروجه من السجن ، بعدما جمدت حساباته البنكية .

وكانت الشرطة الإسبانية ، قد ألقت القبض على ساندرو روسيل في أبريل الماضي ، بتهم غسيل الأموال والفساد ، خاصةً بعدما كشف تقرير لمحقق أمريكي عن حصول قطر على تنظيم مونديال 2022 من خلال روسيل الذي توسط لشراء الأصوات لمصلحة الدوحة .


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