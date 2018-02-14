المحكمة الإسبانية ترفض إطلاق سراح رئيس برشلونة السابق

ماجد محمد(صدى):

رفضت المحكمة العليا الإسبانية ، إطلاق سراح رئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل ، المتهم بالفساد ، بكفالة ؛ وذلك خشية هربه من إسبانيا واللجوء إلى قطر أو تايلاند .

وجددت المحكمة رفضها للعرض الذي تقدم به ” روسيل ” ، بدفع كفالة مالية قدرها 400 ألف يورو ، وذلك في مقابل خروجه من السجن ، بعدما جمدت حساباته البنكية .

وكانت الشرطة الإسبانية ، قد ألقت القبض على ساندرو روسيل في أبريل الماضي ، بتهم غسيل الأموال والفساد ، خاصةً بعدما كشف تقرير لمحقق أمريكي عن حصول قطر على تنظيم مونديال 2022 من خلال روسيل الذي توسط لشراء الأصوات لمصلحة الدوحة .