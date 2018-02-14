الشباب يعلن عن مؤتمر صحفي غدًا للحديث عن النواحي الفنية للقائه أمام الهلال

نواف السالم(صدى):

أعلن المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب دانييل كارينيو، عقد مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الخميس، بمقر المركز الإعلامي بمشاركة اللاعب مؤيد اللافي، وذلك للحديث عن النواحي الفنية للقاء الفريق أمام الهلال الجمعة المقبل.

” كارينيو ” ، مساء اليوم الأربعاء، الحصة التدريبية الرئيسة للفريق على ستاد الأمير خالد بن سلطان، وذلك استعداداً لمواجهة الهلال يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات دوري المحترفين.

وانطلقت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بقيادة مدرب اللياقة غونزاليس، عقب ذلك طبق اللاعبون التدريبات الفنية الخاصة باللقاء في منتصف الملعب، ثم ألحقها المدرب بمناورة تكتيكية ركز من خلالها على تطبيق النهج التكتيكي للقاء، فضلاً عن اختياره لقائمة التشكيلة الأساسية، ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.