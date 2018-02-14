بالصور.. 20 متطوعًا مهنيًا يقدموا صيانة مجانية لمرافق الجنادرية

علي القحطاني(صدى):

يواصل الفريق التقني للصيانة التطوعية التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أعماله التطوعية لصيانة الأجنحة والمرافق الخاصة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” .

وأوضح مشرف فريق الصيانة بجناح التدريب التقني المهندس سالم بن فلاح القحطاني، أن الفريق الذي يتكون من 20 متطوعاً مهنياً من المعهد الثانوي الصناعي الثالث بالأحساء يعمل على مدار 24 ساعة، حيث خصصت له إدارة التشغيل والصيانة بالمهرجان مركزاً تتوافر به جميع مقومات العمل من اتصال ومتابعة لإدارة أعمالهم المهنية في صيانة مرافق المهرجان، مستفيدين من سيارات الصيانة الحديثة التي جهزتها المؤسسة المشتملة على الأدوات الفنية اللازمة للصيانة.

يذكر أن البرنامج التقني للصيانة التطوعية هو أحد برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والذي ينفذه منسوبيها من المدربين والمتدربين ويشارك في العديد من المناسبات المختلفة التي تقدم الخدمات التطوعية في مختلف المناسبات، والعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي التقني لدى أوساط المجتمع لدعم واستقطاب الطاقات الفاعلة في التدريب التي تسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والعمل وفق رؤية المملكة 2030 .