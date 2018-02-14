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بالصور.. ضبط مستودع مخالف لتخزين المعلبات الغذائية وسط الدمام

بالصور.. ضبط مستودع مخالف لتخزين المعلبات الغذائية وسط الدمام
نايف السالم(صدى):

شنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية وسط الدمام ممثلة بإدارة صحة البيئة ، جولات تفقدية لرصد المخالفات بالمنطقة اليوم الأربعاء .

وأسفرت الحملة ، عن ضبط شقة في إحدى البنايات السكنية تم استغلالها كمستودع لتخزين كمية كبيرة من المعلبات الغذائية من المنتجات السورية ، وذلك بعد متابعة الموقع من قبل المراقبين الصحيين وضبط المخالفين أثناء عملية نقل وتحميل تلك المنتجات .

وتحفظت الفرق الرقابية على جميع المنتجات التي بلغت أكثر من 501 كيلو ، كانت معدة للتوزيع على المراكز التجارية ، وتم إغلاق المستودع لعدم وجود رخصة مهنية ، حيث كان يفتقر للاشتراطات الصحية والبيئة المناسبة لحفظ تلك الأطعمة .

 


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