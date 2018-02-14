” العمل ” تعقد مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي بحضور 56 دولة

عادل الحربي (صدى):

تنظم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي ، الدورة الرابعة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي لوزراء العمل ، وذلك يومي 21 و22 فبراير الجاري ، تحت شعار ” وضع استراتيجية مشتركة من أجل تطوير القوى العاملة ” ، بمشاركة 56 دولة إسلامية في قصر المؤتمرات بمحافظة جدة .

ويبدأ المؤتمر يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير ، بمشروع برنامج عمل اجتماع كبار الموظفين التحضيري ، ويوم الخميس الموافق 22 فبراير يستكمل البرنامج بمشروع برنامج عمل الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل .