توصية بتحديد ساعات عمل تخصص ” طب الطواريء “

سعيد العجل(صدى):

يبحث تجمع وزاري ” بطالة الممارسين الصحيين ” وبحث الحلول المناسبة, وحاجة القطاع الصحي من الكوادر المتخصصة, اذ من المتوقع عقده يوم 4 مارس المقبل في العاصمة الرياض.

وقال د. أيمن بن أسعد عبده امين عام هيئة التخصصات الصحية في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في فعاليات الملتقى الثالث لطب الطوارئ تحت عنوان ” مستقبل طب الطوارئ ” ، والذي نظمته الجمعية السعودية لطب الطوارئ بشراكة تنظيمية مع مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ” انه بتوجيهات وزير الصحة سيتم بحث الملفات والمشاكل التي تواجه الممارس الصحي وخاصة موضوع البطالة وايجاد الحلول المناسبة لها, لافتا الى مشاركة وزارء ” الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية والتعليم والصحة ” , وسيكون هناك بحث حول موائمة التخصصات الصحية مع احتياجات سوق العمل وبرامج التدريب.

الى ذلك اعلن د.اسعد ال شجاع رئيس اللجنة العملية لمؤتمر طب الطوارئ الثالث ان المؤتمرين اوصوا في ختام المؤتمر بزيادة السعة الاستيعابيه في تخصص طب الطواريء بايجاد كوادر طبيه مؤهلة تاهيل متخصص في طب الطواريء مثل مساعد الطبيب ومقدم اسعاف للعناية الحرجه وربط المناطق البعيدة والنائية في المملكة عن طريق طب الاتصالي بوسائل الاتصال الحديث وايجاد انظمة وقوانين في الممارسة في تخصص طب الطواريء كتحديد ساعات العمل لطاقم الممارسين والبدلات مثل بدل العدوى وقانون حماية الطاقم الطبي وخلق بيئة امنه وتجربه ايجابيه للمريض في اقسام الطواريء, ايجاد برامج الاسعاف للمارسين الغير الصحيين وايجاد انظمة للحماية القانونيه, واستحداث برامج تشجيعيه لدخول برامج تخصص طب الطواريء من طلاب الطب, عمل برامج تحفيزيه لمنع تسرب الاطباء المتخصصين في طب الطواريء.