8 قرارات هامة للجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة

ماجد محمد(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم ، اليوم الأربعاء ، قرارات هامة تتعلق بفرض عقوبات رادعة وغرامات على المخالفين ، حيث حرمت الأمين العام بنادي النصر سابقًا سلمان القريني ومستشار رئيس النادي لشؤون الاحتراف خالد محمد أبو غرارة ، من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة في المملكة ، وألزمت كليهما بدفع غرامة 200 ألف ريال لمخالفتهما المادتين (75/1/3) و (81/10) من لائحة الانضباط .

وحرمت اللجنة رئيس نادي الرائد سابقًا عبدالعزيز التويجري من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 20 عامًا في المملكة ، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة مالية تقدر بـ200 ألف ريال لمخالفة المادتين (75/1/3) و (81/10) من لائحة الانضباط ، ولمخالفة نفس المادتين ؛ حرمت اللجنة سكرتير الرائد أحمد عثمان الحسن من المشاركة في أي نشاط يتعلق بالكرة مدى الحياة ودفع غرامة 200 ألف ريال .

وألزمت لجنة الانضباط والأخلاق ، مسؤول الاستثمار بنادي النصر فراج الشمري ، بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال ، بسبب دخوله مع الجهاز الإداري والفني للمضمار رغم عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي ، وذلك خلال لقاء الهلال في دوري المحترفين ، فيما ألزمت نادي النصر بغرامة 10 آلاف ريال ، لحصول 6 من لاعبي الفريق على 6 بطاقات صفراء خلال المباراة أمام الهلال .

وطالبت مدرب نادي الهلال رامون دياز ، بغرامة مالية 10 آلاف ريال ، وذلك لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية الصادرة من رابطة دوري المحترفين أمام النصر ، بالإضافة إلى إلزام محرر الفيديو التقني بنادي التعاون جواو بينيدو ، بدفع غرامة 20 ألف ريال لتواجده على أرض الملعب بالرغم من عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي خلال المباراة أمام أحد ضمن الدوري .