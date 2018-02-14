التعليم تصدر الدليل التنظيمي والإجرائي لقواعد السلوك والمواظبة

عادل الحربي(صدى):

صدر عن وزارة التعليم الدليل التنظيمي والإجرائي لقواعد السلوك والمواظبة للمرحلة الابتدائية بعد اعتماده من معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي.

ويأتي ذلك بعد اعتماد دليل قواعد السلوك والمواظبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية في الأعوام الماضية.

ونص الدليل على تحقيق مجموعة من الأهداف المرتبطة بتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب و تحقيق أهداف العملية التعليمية، وترسيخ القيم الإسلامية لدى الطلاب والطالبات، و تنمية السلوك الإيجابي، إضافة إلى تعريف الطلاب و أولياء الأمور بالأنظمة و التعليمات الخاصة بالسلوك والمواظبة، والحد من السلوكيات الخاطئة لدى الطلاب .