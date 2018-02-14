بالصور.. مدني دومة الجندل ينفذ فرضية لحريق وهمي

سهو الهشال(صدى):

في إطار فعاليات وأنشطة برنامج الخطط الفرضية للمنشات الهامة لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل صباح هذا الْيوم الموافق ٢٨-٥-١٤٣٩ فرضية لحريق وهمي في مستشفى دومة الجندل العام بمشاركة فرق من الهلال الاحمر والدوريات الأمنية وشركة الكهرباء.

وتهدف مثل هذه الفرضيات للوقوف على مستوى وجاهزية فرق الدفاع المدني بالإضافة الى تعزيز دور الكوادر الفنية والطبية والإدارية بالمستشفى ومدى إلمامهم بالإجراءات اللازمة في حالة الطوارئ والعمل على تطبيق خطط الإخلاء عند حدوث أي طارئ لاقدر الله.