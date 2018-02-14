” النمر ” : مضادات الالتهاب الغير ستيرويدية تؤثر على ضغط الدم

علي القحطاني (صدى):

أكد استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر ، إن بعض مضادات الالتهاب من نوع NSAIDS ، يمكن أن تسبب ارتفاعًا في ضغط الدم .

وأشار ” النمر ” ، إلى أنواع هذه المضادات عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، وهي مثل البروفين والفولتارين وأركوكسيا ، حيث تؤدي لارتفاع الضغط مع الشخص الطبيعي ومريض الضغط أيضًا .

وأوضح استشاري أمراض القلب ، أن تأثير هذه المضادات على الضغط يشمل جميع أنواع أدوية مضادات الالتهاب الغير ستيرويدية بدون حصر ، مضيفًا ” كلما زادت الجرعه من مضادات الالتهاب NSAIDS زاد التأثير على الضغط على وجه العموم ” .

وتابع قائلًا ” لذلك ينصح من يحتاجها طبيا NSAIDS من مرضى الضغط : بتقليل تناول ملح الصوديوم.. مراقبة الضغط في المنزل..مراقبة وظائف الكلى ..المتابعه مع الطبيب المعالج لتقدير الضرورة بقدرها ” .