مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة يعلن وظائف شاغرة
وفر مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة التابع للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية ، مجموعة من الوظائف القيادية والفنية الشاغرة ، لحمَلة درجة البكالورويوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات ، وذلك للعمل بفروع المؤسسة في كل من الرياض ، والدمام .
وأشار المصنع إلى أن الوظائف المتاحة تحمل مسمى :
– مستشار موارد بشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة موارد بشرية، إدارة الأعمال).
– مستشار مالي: درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة المالية.
– مستشار إمداد وتموين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة العامة، أو إدارة الأعمال).
– مستشار الجودة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الصناعية).
– مستشار إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو هندسة المعادن).
– فني لحام إلكترونيات (عدد 8 وظائف): شهادة الدبلوم في تخصص الإلكترونيات.
– مستشار خدمات ما بعد البيع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، أو الهندسة الميكانيكية).
– مدرب لحام إلكترونيات معتمد عدد (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص الإلكترونيات.
ولفت المصنع إلى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني التوظيفي ، ويستمر حتى تاريخ 1439/06/06هـ ، من خلال الدخول والتسجيل عبر الرابط التالي (هنــــــــــــا) .
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