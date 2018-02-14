مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة يعلن وظائف شاغرة

عبدالله الدوسري (صدى):

وفر مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة التابع للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية ، مجموعة من الوظائف القيادية والفنية الشاغرة ، لحمَلة درجة البكالورويوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات ، وذلك للعمل بفروع المؤسسة في كل من الرياض ، والدمام .

وأشار المصنع إلى أن الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

– مستشار موارد بشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة موارد بشرية، إدارة الأعمال).

– مستشار مالي: درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة المالية.

– مستشار إمداد وتموين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة العامة، أو إدارة الأعمال).

– مستشار الجودة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الصناعية).

– مستشار إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو هندسة المعادن).

– فني لحام إلكترونيات (عدد 8 وظائف): شهادة الدبلوم في تخصص الإلكترونيات.

– مستشار خدمات ما بعد البيع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، أو الهندسة الميكانيكية).

– مدرب لحام إلكترونيات معتمد عدد (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص الإلكترونيات.

ولفت المصنع إلى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني التوظيفي ، ويستمر حتى تاريخ 1439/06/06هـ ، من خلال الدخول والتسجيل عبر الرابط التالي (هنــــــــــــا) .