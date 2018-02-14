الهلال ردًا على نادي الأخدود: ” لاشكر على واجب “

نواف السالم(صدى):

رد نادي الهلال، رسالة اليوم الأربعاء، ردًا على الشكر الذي تقدم به المهندس صالح كرحان رئيس نادي الأخدود وأعضاء مجلس إدارة النادي، بأربع كلمات فقط، إذ قال الحساب الرسمي للهلال على موقع ” تويتر ” : ” لا شكر على واجب ” .

جاء هذا الرد تعقيبًا على الشكر الذي تقدم به كرحان إلى الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال وأعضاء مجلس إدارته؛ على تكفلهم باستقبال بعثة نادي الأخدود، ونقل الفريق من مدينة الرياض إلى محافظة شقراء، ضمن منافسات دور الـ32 من تصفيات الصعود.

وأكد نادي الأخدود أن ما قام به بن سعد ومجلس إدارة الهلال، ليس بغريب عن إدارة الهلال التي دعمت أحد أندية الحد الجنوبي الذي يخوض جميع مبارياته خارج ملعبه؛ نظرًا إلى ظروف المنطقة.