أمانة تبوك تستعد للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة

محمود البلوي(صدى):

اتخذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها والإدارات المختصة مختلف التدابير اللازمة، تجاوبًا لتحذير النظام الآلي المبكر للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الذي يشير إلى توقعات بهطول أمطار متفرقة على منطقة تبوك.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان، أن الإدارات المختصة بالأمانة والبلديات شرعوا باتخاذ التدابير والاستعدادات، وتجنيد الإمكانيات البشرية والمادية، والتنسيق مع الإدارات الخدمية بالمنطقة، لإيجاد الآلية المثلى للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها تبوك هذه الأيام.