دورات مجانية لتدريب زائرات الجنادرية 32

نايف السالم(صدى):

فعّلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني دورها المجتمعي من خلال جناحها المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 32″، حيث يستقبل ركن تدريب البنات في جناح المؤسسة حشوداً من العائلات للتسجيل في الدورات المقدمة للزائرات مجاناً.

ولفتت المشرفة على مشاركة تدريب البنات بالجنادرية تغريد بنت صالح المتوزي أن الدورات تتنوع مواضيعها بين العناية اليومية بالبشرة والجسم وحلول مشاكل تلوين الشعر وطرق تجديل الشعر ودورات في المكياج الرذاذي والإعلامي وفي تقنية رسم الحواجب وإبراز تقاسيم الوجه والمناكير الفرنسي، بالإضافة إلى دورات في الحاسب الآلي تقام طوال أيام المهرجان في إنشاء الشبكات المحلية وحمايتها وزيادة العمر الافتراضي للحاسب المحمول.

وأبانت المتوزي أنه سيتم توزيع شهادات معتمدة من مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة للمشاركات في الدورات، مشيرة إلى أن الجناح يقدم برامج متخصصة في التجميل والتزيين النسائي والتصميم وإنتاج الملابس يحاكي التخصصات المقدمة في الكليات التقنية للبنات ومجهزة بأحدث التجهيزات والأدوات وذلك للتعريف بالتخصصات والمهارات التي تتدرب عليها المتدربات في الكليات.