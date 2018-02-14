الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة على أنحاء المملكة غدًا

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على أنها تتوقع استمرار تأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية يوم غدٍ الخميس، نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الاجزاء الغربية والجنوبية من منطقة الرياض وعلى منطقة نجران والاجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضافت الأرصاد، أن عدد من المناطق تتهيأ الفرصة لهطول الأمطار الرعدية تسبق بنشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الافقية على منطقتي الجوف وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها والاجزاء ما بين منطقة حائل والمدينة المنورة.