بالصور.. تفاصيل جديدة واحتجاز مشتبهًا به في حادث ” ميريلاند “

واشنطن(صدى):

كشفت وسائل إعلام أمريكية ، عن احتجاز أحد المشتبه بهم ، وذلك بالتزامن مع ظهور سيارة دفع رباعي في أحد الوسائل الإعلامية بها ثقوب جراء إطلاق رصاص على الزجاج الأمامي ، حيث اصطدمت بحاجز خرساني قرب بوابات وكالة الأمن القومي بفورتد ميد ، وكانت الشرطة محيطة برجل مكبل اليدين على الأرض بالقرب من السيارة .

ومن جانبها ، أشارت المتحدثة باسم ثكنة فورتد ميد شري فيليبس ، إلى أن شخصًا أصيب بطلق ناري قرب القاعدة وتم نقله إلى المستشفى ، حيث لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الحادث مرتبطًا بوكالة الأمن القومي .

وأغلقت السلطات حركة المرور في المنطقة المحيطة ، حيث قال المتحدث باسم وكالة الأمن القومي ، إن جهاز إنفاذ القانون التابع للوكالة يحقق في الحادث .

وكانت السلطات الأمريكية ، قد أعلنت في وقت سابق ، أن شخصًا جُرح اليوم الأربعاء ، إثر حادث إطلاق ناري أمام مدخل لمبنى سري لوكالة الأمن القومي في ميريلاند الواقعة خارج العاصمة واشنطن دي سي .