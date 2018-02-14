الأرصاد: تعليم الرياض هو المسؤول عن تعليق الدراسة المتأخر

عادل الحربي (صدى):

أكد حسين القحطاني المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، إن الهيئة بينت الوضع وأخبرت إدارة التعليم في الرياض بالحالة الجوية منذ عصر أمس الثلاثاء .

وأشار ” القحطاني ” ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” ، إلى أن الرياض طلبت بيان بالحالة الجوية وقامت الهيئة بدورها بإرسال التفاصيل ، لكن تعليق الدراسة المتأخر كان متعلقًا بهم .

وأوضح متحدث هيئة الأرصاد ، إنه بمجرد أن يتم الإعلان عن الحالة الحوية يتم إخبار الإمارة بكل منطقة أولًا بها ، ثم الاتصال بـ 16 جهة حكومية لتتعامل مع الظواهر الجوية ، مثل الصحة والتعليم ، وتمرر المعلومات أول بأول عن كل مستجد عن الحالة من خلال التنبيه المتقدم .