ضبط يمني وعائلته بحوزتهم كمية من القات المحظور في السعيدة

حمود العنزي (صدى):

نجحت قوات رجال الأمن بمركز الضبط الأمني في السعيدة ، من ضبط يمني وعائلته ، بحوزتهم كمية من القات المحظور ، صباح اليوم الأربعاء .

وأطاحت قوات الأمن باليمني أثناء قيادته لسيارة من نوع ” فولفو ” ، برفقة زوجته وابنتيه ، حيث حاول التمويه على رجال الأمن ، إلا أنهم تمكنوا من استيقافه ليعثروا بداخل حقيبة السيارة على شنطة كبيرة بداخلها 57 حزمة من نبات القات المحظور .

واتخذت قوات الأمن بالمركز ، الإجراءات اللازمة حياله ، حيث قامت بإحالته إلى جهة الاختصاص .