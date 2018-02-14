  • الأربعاء 14

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. ضبط يمني وعائلته بحوزتهم كمية من القات المحظور في السعيدة
  • نشر : منذ 2 ساعتين
  • 1٬736
  • 1
  • حوادث

ضبط يمني وعائلته بحوزتهم كمية من القات المحظور في السعيدة

ضبط يمني وعائلته بحوزتهم كمية من القات المحظور في السعيدة
حمود العنزي (صدى):

نجحت قوات رجال الأمن بمركز الضبط الأمني في السعيدة ، من ضبط يمني وعائلته ، بحوزتهم كمية من القات المحظور ، صباح اليوم الأربعاء .

وأطاحت قوات الأمن باليمني أثناء قيادته لسيارة من نوع ” فولفو ” ، برفقة زوجته وابنتيه ، حيث حاول التمويه على رجال الأمن ، إلا أنهم تمكنوا من استيقافه ليعثروا بداخل حقيبة السيارة على شنطة كبيرة بداخلها 57 حزمة من نبات القات المحظور .

واتخذت قوات الأمن بالمركز ، الإجراءات اللازمة حياله ، حيث قامت بإحالته إلى جهة الاختصاص .

 

 


الوسوم:, , , ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *