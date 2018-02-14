ضبط يمني وعائلته بحوزتهم كمية من القات المحظور في السعيدة
نجحت قوات رجال الأمن بمركز الضبط الأمني في السعيدة ، من ضبط يمني وعائلته ، بحوزتهم كمية من القات المحظور ، صباح اليوم الأربعاء .
وأطاحت قوات الأمن باليمني أثناء قيادته لسيارة من نوع ” فولفو ” ، برفقة زوجته وابنتيه ، حيث حاول التمويه على رجال الأمن ، إلا أنهم تمكنوا من استيقافه ليعثروا بداخل حقيبة السيارة على شنطة كبيرة بداخلها 57 حزمة من نبات القات المحظور .
واتخذت قوات الأمن بالمركز ، الإجراءات اللازمة حياله ، حيث قامت بإحالته إلى جهة الاختصاص .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1429 ] نشر منذ 23 دقيقة
جزاء المعروف تهريب وبهللة
صحيح
اتقي شر من احسنت إلية