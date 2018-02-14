بالصور.. الفضلي يوقع عقد المساندة التقنية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

سعيد العجل(صدى):

وقع معالي المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة مع السيد جيلبير أنغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية عقد المساندة التقنية لمساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة في المناطق الجنوبية في المملكة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الحادية والأربعين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ” ايفاد ” التي تنعقد بروما- إيطاليا – بمقر الصندوق ويمتد العقد لمدة ثلاثة سنوات وسيتم تنفيذه في منطقة جازان.

ويأتي هذا العقد في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، لدعم القطاع الزراعي المستدام، وترتبط ثلاثة منها مباشرة بنطاق عمل المساندة التقنية، وهي المساهمة في زيادة الانتاج الزراعي المستدام في المملكة وزيادة الاستفادة من مصادر المياه المتجددة للأغراض الزراعية وتطوير نظم مستدامة لإنتاج نباتي وحيواني ذو كفاءة عالية.

والصندوق هو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة والمؤسسة المالية الدولية الوحيدة التي تركز جهودها لدعم الزراعة والتنمية الريفية، ولعبت المملكة العربية السعودية دوراً رئيسياً في إنشاء الصندوق في عام 1977، وكانت داعمة رئيسية للصندوق على مدى السنوات الأربعين الماضية.

