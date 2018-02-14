بالصور.. جمعية تحفيظ الجبيل تزف 54 حافظاً وحافظة لكتاب الله

إبراهيم الزهراني(صدى):

كرم سعادة محافظ الجبيل الأستاذ عبدالله بن ناصر العسكر 42 حافظ لكتاب الله في حفل تخريج الدفعة الرابعة عشر بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل مساء أمس الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بالفناتير بالجبيل الصناعية, وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية-رئيس محكمة الاستئناف معالي الشيخ عبدالرحمن آل رقيب , ونائب رئيس جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وعدداً من المشائخ والمسؤولين وأولياء الأمور.

وقال معالي آل رقيب في كلمة القاها أن هذا الحفل يأتي ضمن اهتمام ودعم وعناية حكومتنا الرشيدة بكتاب الله تعالى بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه- فهو الداعم الرئيس والراعي لتلك الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن بمملكتنا الغالية وله السبق في العناية بكتاب الله ومن أعظم أعماله المباركة المسابقة المحلية التي أثمرت وأينعت وآتت ثمارها.

وأشاد بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل ومسيرتها وما حققته من أهداف وبرامج وأنشطة وتنوع في المناشط والبرامج والدورات بشتى مستوياتها, مقدماً شكره لراعي الحفل سعادة محافظ الجبيل وكذلك الهيئة الملكية بالجبيل ولجميع الشركات ورعاة هذا الحفل, ثم هنأ فضيلته الحفاظ الخريجين, داعياً الله أن يلبسهم ووالديهم تاج الوقار.

عقب ذلك تفضل راعي الحفل بتدشين بوابة أفق الالكترونية التي تأتي انطلاقاً من أحد ركائز الجمعية الاستراتيجية وذلك بأتممتة العمليات الإدارية والمالية والتعليمية ومواكبة لرؤية المملكة 2030 لتوسيع وتسريع دائرة العمليات الالكترونية ليكون نقلة نوعية للتحول من التعاملات الورقية للتعاملات الالكترونية, وتربط الإدارات والفروع الكترونياً مع لوحات تحكم خاصة بها, عقب ذلك تفضل بتكريم الرعاة والداعمين, وتكريم حفاظ كتاب الله والمعلمين.

وفي نهاية الحفل قدمت الجمعية درعاً تذكاريا لراعي الحفل تقديراً لرعايته ودعمه برامج الجمعية.

هذا وقد اشتمل الحفل على عرض تعريفي لأهم إنجازات الجمعية خلال العام المنصرم, والتي أثمرت العديد من الأرقام والاحصائيات الخيرة , ومنها إقامة(430) حلقة وفصل نسائي, واستفاد منها 6369 طالبا وطالبة, و(41)برنامج ودورة صيفية, استفاد منها 2721 طالبا وطالبة, وإقامة 11 مسابقة استفاد منها( 2557) طالبا وطالبة, ومن ضمن برامج خدمة المجتمع قدمت الجمعية (٦٩٢) حلقة وفصلاً وبرنامجاً ودورة استفاد منها اكثر من (٢٠٠٠٠)مستفيد ومستفيدة, ومن البرامج الاكاديمية التعليمية التي اقامتها الجمعية معهد إعداد معلمات القرآن تخرج منه (٣٢) طالبة, و4 روضات للأطفال استفاد منها (٦٩٢) طفلاً وطفلة .

هذا وقد شهد الحفل مسيرة الطلاب الخريجين, وعرض 5 نماذج قراءات للحفاظ, من بينهم طلاب بروضة الجمعية.

الجدير بالذكر أن عدد الحفاظ المكرمين وصل 54 حافظ وحافظة, ليصل اجمالي عدد الحفاظ منذ نشأة الجمعية لــ 335 حافظا وحافظة .

أسماء المكرمين في الحفل وهم

شركاء النجاح: الهيئة الملكية بالجبيل-الإدارة العامة للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

– الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية- محطات التحلية بالجبيل

رعاة الحفل: شركة التصنيع- شركة شيفرون- شركة سبكيم- شركة الصحراء- شركة الفارابي- مؤسسة الأحمد للتجارة- مجموعة شركات الخاطر القابضة- شركة معادن الفوسفات- مكتب الشايقي للعقارات والمقاولات

الداعمون: شركة أزميل- شركة مرافق- شركة بسكو- شركة بترو كيميا- نخبة التميز للعقارات- مؤسسة محمد عيد المسحل للمقاولات- المؤسسة العربية الموحدة للتجارة- شركة ساسرف

الرعاة الاعلاميون: إعلاميو الجبيل

التنظيم: فريق طوية التطوعي