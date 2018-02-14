هيئة تطوير مكة تعلن وظائف شاغرة في مقرها

فاطمة الملكي(صدى):

وفرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ، عدد من الوظائف الهندسية والتقنية والقانونية والفنية والإدارية الشاغرة ، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادات التقنية والدبلوم في عدد من التخصصات ؛ للعمل بمقر الهيئة في مكة المكرمة .

وأشارت الهيئة ، إلى أن الوظائف المتاحة على مسمى :

– مهندس مدني.

– مهندس معماري.

– أخصائي نظم معلومات جغرافية.

– مهندس كهربائي.

– مهندس تخطيط.

– مهندس ميكانيكي.

– أخصائي قواعد بيانات.

– محاسب.

– مهندس إتصالات.

– محام.

– مدقق صكوك.

– أخصائي دعم فنى.

– محرر.

– مشرف اتصالات إدارية.

– أخصائي شبكات حاسب آلي.

– أخصائي أرشفة الكترونية.

– مستشار قانوني.

– مشغل أنظمة حاسب آلي.

– مسؤول علاقات عامة.

– مصور محترف.

ولفتت الهيئة ، إلى أنه على الراغبين ممن تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة ، التقديم بطلبات التوظيف من خلال الموقع الإلكتروني ، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2/ 6/ 1439هـ ، في تمام الساعة الثامنة صباحًا ، ولمدة أسبوعين ، علمًا بأن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس 13/ 6/ 1439هـ ،عند الساعة الثالثة مساءاً .

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة ، يرجى الدخول على الرابط التالي (هنا) .