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هيئة تطوير مكة تعلن وظائف شاغرة في مقرها

هيئة تطوير مكة تعلن وظائف شاغرة في مقرها
فاطمة الملكي(صدى):

وفرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ، عدد من الوظائف الهندسية والتقنية والقانونية والفنية والإدارية الشاغرة ، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادات التقنية والدبلوم في عدد من التخصصات ؛ للعمل بمقر الهيئة في مكة المكرمة .

وأشارت الهيئة ، إلى أن الوظائف المتاحة على مسمى :

– مهندس مدني.
– مهندس معماري.
– أخصائي نظم معلومات جغرافية.
– مهندس كهربائي.
– مهندس تخطيط.
– مهندس ميكانيكي.
– أخصائي قواعد بيانات.
– محاسب.
– مهندس إتصالات.
– محام.
– مدقق صكوك.
– أخصائي دعم فنى.
– محرر.
– مشرف اتصالات إدارية.
– أخصائي شبكات حاسب آلي.
– أخصائي أرشفة الكترونية.
– مستشار قانوني.
– مشغل أنظمة حاسب آلي.
– مسؤول علاقات عامة.
– مصور محترف.

ولفتت الهيئة ، إلى أنه على الراغبين ممن تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة ، التقديم بطلبات التوظيف من خلال الموقع الإلكتروني ، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2/ 6/ 1439هـ ، في تمام الساعة الثامنة صباحًا ، ولمدة أسبوعين ، علمًا بأن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس 13/ 6/ 1439هـ ،عند الساعة الثالثة مساءاً .

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة ، يرجى الدخول على الرابط التالي (هنا) .

 


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