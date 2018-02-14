طرح 232 وظيفة في مؤتمر الصيدلة الدولي بجامعة القصيم

فاطمة الملكي(صدى):

يوفر جناح التوظيف في المؤتمر الدولي الأول للصيدلة المجتمعية الذي تنظمه حالياً كلية الصيدلية بجامعة القصيم، 232 وظيفة طبية في الصيدليات والشركات الطبية والمستشفيات.

ويأتي ذلك على هامش المؤتمر المقام بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة تحت عنوان ” خلق ثقافة مبنية على القيم ” .

وتقدم الوظائف عدداً من المستشفيات والشركات والصيدليات الكبرى بالمنطقة، حيث سيقدم مستشفى القصيم الوطني 100 وظيفة للمريضين والأطباء والإخصائيين ، وسيقدم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب 4 وظائف للأطباء ، في حين ستوفر شركة أنوفا السعودية 13 وظيفة للصيادلة.

وسيوفر مصنع أرابيو للقاحات 15 وظيفية، وستقدم صيدلية الدواء 100 وظيفية للصيادلة في مختلف أنحاء المملكة للصيادلة المتخرجين .