حساب المواطن يوجه بمراجعة المانع لاستحقاق

علي القحطاني(صدى):

وجه حساب المواطن عددًا من الأشخاص الذين لم ينزل لهم الدعم خلال الدفعة الثالثة بالرغم من استلامهم الدعم في الدفعتين السابقتين إلى فحص الدخل للتعرف على سبب عدم استلام الدعم.

وقال حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج إنه يمكن معرفة الحد المانع من استحقاق الدعم عبر الدخول الى حاسبة الدعم على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

ولفت حساب المواطن إلى أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد في وقت سابق أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق بيانات الدخل المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

ويستقبل حساب المواطن، الاتصالات والاستفسارات عبر قنوات التواصل التالية وهي: مركز الاتصال (19912) من الأحد إلى الخميس من 8ص إلى 10م، حساب خدمة العملاء @Citizen_care على مدار الساعة عدا الجمعة والسبت من 1م إلى 11م، والبوابة الإلكترونية على مدار الساعة.