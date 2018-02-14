خادم الحرمين وبوتين يبحثان ملفات مشتركة للتعاون الثنائي هاتفيا

نايف السالم(صدى):

أكد الكرميلين، أن الاتصال الهاتفي للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تناول توحيد الجهود المشتركة الرامية لمكافحة التهديد الإرهابي في المنطقة، وإرساء الاستقرار في الشرق الأوسط بصورة عامة.

وتناولت المحادثات الهاتفية بين ” بوتين ” والملك سلمان ” تبادل الآراء حول تطورات الوضع في سوريا بأخذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بعين الاعتبار ” ، وذلك وفقًا للكرملين.

وعلى صعيد العلاقات بين روسيا والمملكة، بحث الزعيمان، ” دائرة واسعة من مسائل التعاون الثنائي، خاصة في المجالين التجاري الاقتصادي والعسكري التقني، وذلك في سياق الاتفاقات، التي تم التوصل إليها نتيجة زيارة الدولة للعاهل المملكة إلى روسيا في أكتوبر الماضي ” .

وأعرب بوتين والملك سلمان عن استعداد بلديهما لـ ” تعزيز التنسيق المثمر في الأسواق العالمية للنفط والغاز ” .