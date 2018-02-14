مبادرات هيئة الرياضة تحقق تنمية شاملة للقطاع

نواف السالم(صدى):

يدعم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، الرياضة والأندية، من خلال صناعة التميز وزيادة الفعاليات واطلاق المبادرات بما يحقق تنمية شاملة للقطاع الرياضي في المملكة.

وجاءت البداية بأضخم اتفاقية نقل ورعاية لكرة القدم في الشرق الأوسط، بعقد مدته عشرة أعوام مقابل ست مليارات و600 مليون ريال، تشتمل على حقوق النقل الحصري لدوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد ومباريات ملحق دوري المحترفين، وجميع مباريات المنتخب الوطني الرسمية التي يملك حقوقها اتحاد كرة القدم.

وتشمل حقوق الرعايات التسويقية في الاتفاقية، رعاية رابطة دوري المحترفين ورعاية الاتحاد لكرة القدم، ورعاية لجنة الحكام في مباريات الدوري وبطولات الكأس ومباريات المنتخب، والرعايات التقنية للبطولات ورعاية مناسبات الهيئة العامة للرياضة بما يكفل تطوير منتج رياضة كرة القدم ليليق بمستوى وقيمة الكرة السعودية.

وأعلن في وقت سابق أيضاً تدشين أهم حملة دعم للأندية شهدتها الرياضة بالمملكة، بمبادرة “ ادعم ناديك ” للعمل على زيادة مداخيل الأندية المشاركة في دوري المحترفين وتنشيط جسور التواصل بين المشجع وناديه، وعبر تقديم دعم مالي وفق آلية وضوابط محددة وضعتها الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع الأندية، وفتتحها رئيس مجلس إدارة الهيئة باب الدعم بواقع 500 ألف ريال لكل نادٍ.

وبدأت هذه المبادرة على مرحلتين، الأولى بتقديم دعم بريال واحد عن كل مشجع بشكل يومي، لتتطور في مرحلتها الثانية لزيادة حكم الدعم المقدم باختيار إحدى الفئات الآتية: عشرة أو 20 أو 30 ريالاً بهدف فتح الباب أمام الجماهير الرياضية للمساهمة في دعم أنديتهم المفضلة، والمشاركة في زيادة مواردها المالية بشكل أكبر من السابق.