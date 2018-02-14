وظيفة فنية شاغرة في المجدوعي القابضة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، وظيفة فنية شاغرة، بمسمى “ مصمم جرافيك وويب ” ، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في المنطقة الشرقية.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالورويوس في تخصصات: الجرافيك، الويب، تصميم الوسائط المتعددة، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وقالت الشركة، إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 فبراير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أبريل 2018م. للتقديم من هنـــــــــــا .