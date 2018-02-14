شروط واستمارة العضوية لاتحاد الإعلام الرياضي

طلال الغامدي(صدى):

أعلن اتحاد الإعلام الرياضي، اليوم الأربعاء، عن إعفاء الراغبين بالانضمام لعضوية الاتحاد من رسوم العضوية للسنة الأولى 2018.

وقال الاتحاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن التسجيل يتضمن 7 شروط:

1-أن يكون سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك المقيمون الذين يزاولون مهنة الإعلام في المملكة بحيث يعاملون معاملة العضو المنتسب.

2 – أن يكون ممارسا في مجال الإعلام الرياضي بصورة نظامية .

3 – أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها ويستثنى من ذلك ما يلي:

أ – من لديه خبرة لا تقل عن عشرة أعوام من العمل في الإعلام الرياضي شريطة أن لا يقل مستواه التعليمي عن الثانوية العامة.

ب – اللاعبون والمدربون العاملون في مجال الإعلام.

4 – أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن صدر بحقه قرار أو حكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو بآداب المهنة.

5 – ألا يقل عمره عن 22 اثنين وعشرين عاماً.

6 – أن يسدد رسوم العضوية المعتمدة.

7 – أن يكون مستوفياً للاشتراطات التي يقرها الاتحاد لمنح التراخيص.

وأشار الاتحاد، إلى فتح باب التسجيل للانضمام لعضوية الاتحاد عن طريق الموقع الالكتروني للاتحاد على الرابط التالي: اضغط هنـــــا.