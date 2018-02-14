شروط واستمارة العضوية لاتحاد الإعلام الرياضي
أعلن اتحاد الإعلام الرياضي، اليوم الأربعاء، عن إعفاء الراغبين بالانضمام لعضوية الاتحاد من رسوم العضوية للسنة الأولى 2018.
وقال الاتحاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن التسجيل يتضمن 7 شروط:
1-أن يكون سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك المقيمون الذين يزاولون مهنة الإعلام في المملكة بحيث يعاملون معاملة العضو المنتسب.
2 – أن يكون ممارسا في مجال الإعلام الرياضي بصورة نظامية .
3 – أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها ويستثنى من ذلك ما يلي:
أ – من لديه خبرة لا تقل عن عشرة أعوام من العمل في الإعلام الرياضي شريطة أن لا يقل مستواه التعليمي عن الثانوية العامة.
ب – اللاعبون والمدربون العاملون في مجال الإعلام.
4 – أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن صدر بحقه قرار أو حكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو بآداب المهنة.
5 – ألا يقل عمره عن 22 اثنين وعشرين عاماً.
6 – أن يسدد رسوم العضوية المعتمدة.
7 – أن يكون مستوفياً للاشتراطات التي يقرها الاتحاد لمنح التراخيص.
وأشار الاتحاد، إلى فتح باب التسجيل للانضمام لعضوية الاتحاد عن طريق الموقع الالكتروني للاتحاد على الرابط التالي: اضغط هنـــــا.
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