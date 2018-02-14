الفلبين تقدم 5000 بيزو لكل عامل يقرر العودة من الكويت

مانيلا(صدى):

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية ، إن كل عامل فلبيني يقرر العودة من الكويت سيحصل على 5000 بيزو فلبيني في المطار ، بما يعادل 100 دولارًا أمريكيًا ، وهو ما يمثل محاولة لتحفيز العمالة الفلبينية على العودة إلى بلادهم .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد تحولت مكاتب استقدام العمالة المنزلية بمنطقة حولي الكويتية ، إلى مزار للكويتيين ، للبحث عن بديل سريع للعمالة الفلبينية المنزلية ، تحسبًا لقرار مغادرتهم للبلاد ، وخاصة ً بعد الغضب الشعبي الكويتي بسبب ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية .

يذكر أن وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو ، قد أعلن رغبة الرئيس الفلبيني في حظر العمالة الفلبينية تمامًا عن العمل في الكويت من خلال توجيه رسالة قوية لها ، قائلًا ” الحكومة ستقوم بنقل العمال المتعثرين في الكويت ، ومَن يرغب في البقاء فسيسمح له بذلك ” .

واستطرد قائلًا ” الفلبين قد تُعيد النظر في قرارها إذا وقّعت الكويت مذكرة تفاهم تضمن حماية العمال الفلبينيين المغتربين ” .