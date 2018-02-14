  • الأربعاء 14

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. الفلبين تقدم 5000 بيزو لكل عامل يقرر العودة من الكويت

الفلبين تقدم 5000 بيزو لكل عامل يقرر العودة من الكويت

الفلبين تقدم 5000 بيزو لكل عامل يقرر العودة من الكويت
مانيلا(صدى):

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية ، إن كل عامل فلبيني يقرر العودة من الكويت سيحصل على 5000 بيزو فلبيني في المطار ، بما يعادل 100 دولارًا أمريكيًا ، وهو ما يمثل محاولة لتحفيز العمالة الفلبينية على العودة إلى بلادهم .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد تحولت مكاتب استقدام العمالة المنزلية بمنطقة حولي الكويتية ، إلى مزار للكويتيين ، للبحث عن بديل سريع للعمالة الفلبينية المنزلية ، تحسبًا لقرار مغادرتهم للبلاد ، وخاصة ً بعد الغضب الشعبي الكويتي بسبب ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية .

يذكر أن وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو ، قد أعلن رغبة الرئيس الفلبيني في حظر العمالة الفلبينية تمامًا عن العمل في الكويت من خلال توجيه رسالة قوية لها ، قائلًا ” الحكومة ستقوم بنقل العمال المتعثرين في الكويت ، ومَن يرغب في البقاء فسيسمح له بذلك ” .

واستطرد قائلًا ” الفلبين قد تُعيد النظر في قرارها إذا وقّعت الكويت مذكرة تفاهم تضمن حماية العمال الفلبينيين المغتربين ” .

 


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 42812 ] نشر منذ 14 دقيقة

هاالريس قادح وشوي شاطح ,,

,, يبي يعز شعبه بكل ما اوتي من قوه ,,

,, لكن لا اظن ان يصلح العطار ما افسد الدهر ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *