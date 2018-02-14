المحكمة الجزائية تحدد موعداً للمتهم سعيد بصنوي لحضور جلسة المحاكمة

واس(صدى):

حددت المحكمة الجزائية المتخصصة موعد النظر في الدعوة المقامة من الادعاء العام ضد المدعى عليه سعيد بن حمزه محمد بصنوي سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1005510217)، يوم الخميس 13 / 6 / 1439هـ الساعة التاسعة والنصف صباحاً للنظر في الدعوى بالمكتب القضائي السابع.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور أو من يمثله بوكالة شرعية إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، استناداً إلى المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 16.