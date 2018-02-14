” نسما القابضة ” تعلن 40 وظيفة شاغرة للجنسين
أتاحت الشركة الوطنية ” نسما القابضة ” ، 40 وظيفة شاغرة للرجال والنساء ، من المواطنين والمقيمين ، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى ،وذلك في عدد من التخصصات ، للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في كل من الرياض ، ومكة المكرمة ، وجدة ، وحائل ، والدمام ، والخبر، والجبيل ، والأحساء .
وأشارت الشركة إلى أنّ الوظائف المتاحة تحمل المسميات التالية :
– مراقب ملفات عدد (وظيفتين).
– محاسب.
– فني أنابيب.
– مدرب سلامة.
– مدرس اللغة الإنجليزية.
– سكرتير.
– مطور/ مدير شاريبوانت.
– مهندس صناعي/ مهندس تسويق (للنساء).
– منسق الإدارة.
– مشرف الموارد البشرية.
– مهندس ما قبل البيع.
– مساعد فني (عدد 8 وظائف).
– حارس أمن (عدد 10 وظائف).
– مهندس مبيعات.
– محاسب أول.
– مطور تطبيقات.
– مهندس الاختبار والتكليف.
– مدير العقود.
– مهندس مراقبة التكاليف.
– منسق الموارد البشرية عدد (وظيفتين).
– أمين مخزون أول.
– مدير عقود المقاولات.
ولفتت الشركة ، إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءًا من 14 فبراير الجاري ، وحتى 14 أبريل المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول على الرابط التالي (هنا) .
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