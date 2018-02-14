” نسما القابضة ” تعلن 40 وظيفة شاغرة للجنسين

فاطمة الملكي(صدى):

أتاحت الشركة الوطنية ” نسما القابضة ” ، 40 وظيفة شاغرة للرجال والنساء ، من المواطنين والمقيمين ، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى ،وذلك في عدد من التخصصات ، للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في كل من الرياض ، ومكة المكرمة ، وجدة ، وحائل ، والدمام ، والخبر، والجبيل ، والأحساء .

وأشارت الشركة إلى أنّ الوظائف المتاحة تحمل المسميات التالية :

– مراقب ملفات عدد (وظيفتين).

– محاسب.

– فني أنابيب.

– مدرب سلامة.

– مدرس اللغة الإنجليزية.

– سكرتير.

– مطور/ مدير شاريبوانت.

– مهندس صناعي/ مهندس تسويق (للنساء).

– منسق الإدارة.

– مشرف الموارد البشرية.

– مهندس ما قبل البيع.

– مساعد فني (عدد 8 وظائف).

– حارس أمن (عدد 10 وظائف).

– مهندس مبيعات.

– محاسب أول.

– مطور تطبيقات.

– مهندس الاختبار والتكليف.

– مدير العقود.

– مهندس مراقبة التكاليف.

– منسق الموارد البشرية عدد (وظيفتين).

– أمين مخزون أول.

– مدير عقود المقاولات.

ولفتت الشركة ، إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءًا من 14 فبراير الجاري ، وحتى 14 أبريل المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول على الرابط التالي (هنا) .