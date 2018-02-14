بالصور.. ” جمارك المدينة ” تعلن إبطال عمل سحري مرسل عبر طرد بريدي

نايف السالم(صدى):

نجح جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، من إبطال عمل سحري مرسل عبر طرد بريدي للمدينة بالاستعانة بأعضاء لجنة مكافحة السحر والشعوذة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة.

وفي التفاصيل: ضبط رجال الجمارك أحد الطرود البريدية المرسلة من خارج المملكة، وبه أعمال سحرية، لتتم الاستعانة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الأمر.

وأوضح بيان رسمي أنه بعد فحص أعضاء اللجنة للطرد المرسل، تبين أنه يحتوي على عدد من أعمال العطف والصرف يُستهدف به أشخاص كتبت عليها أسماؤهم، بهدف إيذائهم وإلحاق الضرر بهم، فيما تمكن الأعضاء من فك العمل السحري وإبطاله.