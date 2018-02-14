المحكمة الجزائية تحدد موعداً للمتهمين عبدالرحمن المطيري ومحمد الخثعمي لحضور جلسة المحاكمة

عادل الحربي(صدى):

حددت المحكمة الجزائية المتخصصة موعد النظر في الدعوة المقامة من الادعاء العام ضد المدعى عليهما عبدالرحمن بن فارس جبار المطيري سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1032913715) والمدعى عليه محمد بن عالي علي الخثعمي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1029213343) يوم الأربعاء 19 / 6 / 1439هـ الساعة التاسعة والنصف صباحاً للنظر في الدعوى بالمكتب القضائي السابع.

وتأمل المحكمة من المدعى عليهما الحضور أو من يمثلهما بوكالة شرعية إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضورهما ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، استناداً إلى المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 16 .