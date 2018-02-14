العراق: ضبط موقع لـ ” داعش ” في عملية أمنية جنوب بعقوبة

بغداد(صدى):

أفادت قيادة شرطة محافظة ديالى العراقية، اليوم الأربعاء، بضبط موقع تابع لتنظيم ” داعش ” الإرهابي في عملية أمنية جنوب ب‍عقوبة.

وقالت الشرطة، ” إن قوة أمنية مشتركة نفذت عملية أمنية لمداهمة وتفتيش مناطق جنوب ناحيتى بهرز وكنعان ” على بعد 15 كيلومترا جنوب بعقوبة ” ، ما أسفر عن تدمير موقع لعناصر عصابات داعش يحتوى على مولد كهربائي و4 خلايا تعمل بالطاقة الشمسية و14 بطارية تفجير ومواد غذائية وتجهيزات ” .

وكانت قيادة عمليات بغداد قد نفت، في وقت سابق اليوم، ما تردد عن تفجير سيارة مفخخة فى منطقة المنصور غربى العاصمة العراقية.