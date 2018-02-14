الخطوط السعودية تطلق مشروع ” TOP 5 ” الاستراتيجي

علي القحطاني(صدى):

أطلقت الخطوط السعودية الـمشروعِ الشامل ” TOP 5 ” ما يعد مبادرة نوعية جديدة ضمن مشروع إستراتيجي ، يتم تنفيذه لتطوير الأداء والخدمات المقدمة لضيوف ” السعودية ” وفق أعلى معايير خدمات النقل الجوي .

وأوضح مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر أكاديمية الخدمة الجوية بجدة اليوم الثلاثاء، أن المبادرة تتضمن النهوض بكافة الخدمات قبل وأثناء وبعد الرحلة، بدءًا من الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية، ومراكز الاتصال، ومكاتب المبيعات مروراً بالخدمات في صالات المطارات ، وعلى متن الطائرات ، وخدمات ما بعد البيع ، لتشمل كافة مواقع الخدمة ، ما يؤكد العلاقة الوثيقة التي تربط الناقل الوطني بضيوفها لتعزز ثقتهم على مدى أكثر من 70 عاماً.

وأبان الجاسر أن إطلاقِ الـمشروعِ الشامل ” TOP 5 ” يهدف إلى أن تكون الخطوط السعودية مصنَّفة كشركة خمسة نجوم ، نادي الصفوة لشركات الطيران الرائدة بالعالـم بنهاية العام القادم حسب تصنيف ” سكاي تراكس ” عبر عملية شاملة لتطوير تجربة السفر في كافة مراحلها لتكون على أعلى مستوىً في كل مرة ، ما في ذلك التعامل الـمهني وتقديم الرعاية الفائقة عند تعرض أيَّة رحلة لظروف تشغيلية غير مواتِية.