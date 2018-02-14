الأرصاد: استمرار نشاط في الرياح السطحية على عسير

أبها(صدى):

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، على أنها تتوقع استمرار نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2كم ، في منطقة عسير، بدءً من اليوم الأربعاء حتي يوم غدٍ الخميس.

وأضافت الأرصاد : وستمتد الأمطار الرعدية على مناطق الحدود الشمالية” الجوف وتبوك وتشمل الأجزاء الساحلية منها ومنطقة حائل من مساء الخميس إلى الجمعة ومن ثم تؤثر على القصيم والرياض اعتبارًا من السبت القادم.