إغلاق مطبخ مخالف بأحد فنادق المركزية بمكة

حسين العلي(صدى):

أغلقت بلدية أجياد الفرعية بمكة المكرمة مطبخا عشوائياً بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية ، وذلك عند اكتشاف الموقع من قبل مراقبي البلدية وضبط عدد من المخالفات الصحية والتشغيلية بداخله .

أوضح ذلك المهندس عبدالله بن خميس الزايدي رئيس بلدية أجياد الفرعية وأشار إلى أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي في كل ما يتعلق بمتابعة المحلات الغذائية والمطاعم والتأكد من توفر الاشتراطات الصحية المطلوبة ، وبهدف تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي والقضاء على المخالفات .

وقال إن البدية ممثلة في إدرة الخدمات وقسم الصحة العامة ، نفذوا حملة موسعة في المنطقة المركزية ، ورصدوا خلالها عدد من الفنادق المخالفة ، وتم ضبط مطبخ عشوائي غير مرخص في فندق بحي اجياد السد ، ويفتقر لأدنى الأشترطات الصحية ، ونتج عن ذلك مصادرة واتلاف مايقارب (350) كيلو من الأطعمة والمواد الغذائية غير الصالح للاستهلاك الآدمي وعدد كبير من الأواني والأدوات وأنابيب الغاز

وأكد الزايدي أن البلدية لا تألوا جهدا في متابعة جميع الفنادق والعمائر السكنية المخصصة للمعتمرين ، والتأكد من نظامية تشغيلها صحيا ، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين وزوار العاصمة المقدسة.