” علم ” تعلن وظائف شاغرة للعمل بفروع الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات ؛ مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للخريجين وذوي الخبرة ، من حمَلة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات ، وذلك للعمل بفروع الشركة في الرياض .

وأشارت الشركة إلى أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية :

– مساعد مستشار تقني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، علوم الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة

– خريجو المحاسبة والمالية

ولفتت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءًا من 13 فبراير الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول (هنــــــــــــــا ) .