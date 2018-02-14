” هازارد ” : لقب أبطال أوروبا صعب على تشيلسي

ماجد محمد(صدى):

أكد صانع لعب تشيلسي الإنجليزي، البلجيكي إيدن هازارد، أن فريقه سيكافح لإنهاء ” البريميير ليغ ” ضمن فرق المربع الذهبي، والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويرغب ” هازارد ” أن يواصل تشيلسي صحوته في الفترة المقبلة، قائلاً: ” كان الرد جيداً بعد هزيمتين متتاليتين.. لدينا لاعبين رائعين، ونريد إنهاء المسابقة ضمن أول 4 مراكز في نهاية الموسم وهذا هدفنا ” .

وأضاف ” هازارد ” : ” يتبقى 11 مباراة حتى نهاية الموسم، وسنقدم قصارى جهدنا لمحاولة تحقيق ذلك ” ، متابعًا ” يجب أن نعمل بجدية ونحاول الفوز بالمباريات.. وعند اللعب لتشيلسي يجب أن يضع اللاعب نصب عينيه أن يبذل قصارى جهده في الملعب.. فنحن نلعب أيضاً في دوري الأبطال، وليس من السهل الفوز باللقب، لكننا سنقدم كل ما نملك ” .

وتألق هازارد وسجل هدفين في فوز تشيلسي 3-0 على وست بروميتش ألبيون، الإثنين، ليحقق الفريق انتصاره الثالث فقط في آخر 11 مباراة بكل المسابقات، ويبقى رابعاً في الدوري بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.