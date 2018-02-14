” هلال الرياض ” يرفع استعداداته لمواجهة التقلبات الجوية

سعيد العجل(صدى):

رفعت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية بالمنطقة ، والتي من المتوقع ارتفاع عدد الحوادث والحالات المرضية فيها.

وأكدت الهيئة أنها رفعت من استعداداتها في كافة مراكز المنطقة ومهرجان الجنادرية ، تأهباً لأي طارئ قد يحدث مزامنة مع التحذيرات باقتراب الرياح المحمله بالاتربه، وتغير الأجواء التي من المتوقع أن تزيد فيها نسبة الحوادث والأزمات التنفسية ، حسب الدراسات والإحصائيات التي تقوم بها الهيئة.

وأشارت إلى أنه تم رفع الجاهزية لدى الكوادر العاملة عبر المراكز الإسعافية المنتشرة بالمنطقة والمهرجان ، وأيضاً تفعيل دور التطوع للمشاركة مع الفرق الإسعافية والخدمات اللوجستية للهيئة في كافة التخصصات، مع الاستعداد التام للآليات والعمليات المتنقلة وفريق التموين والإمداد، استعداداً لتفعيل خطة الطوارئ.

كما شددت الهيئة على ضرورة الاتصال المبكر على الرقم الموحد 997 عند حدوث أي طارئ.