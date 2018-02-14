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لايبزغ ونابولي يتنافسان على لقب الدوري الأوروبي

لايبزغ ونابولي يتنافسان على لقب الدوري الأوروبي
نواف السالم(صدى):

يبدأ الدوري الأوروبي لكرة القدم ، في استعادة نشاطه يوم غدًا الخميس ، من خلال جولة الذهاب في دور الـ32 من المسابقة ، والتي تفتتح مواجهاتها بالكرة الألمانية أمام الإيطالية .

ويستعد لايبزغ الألماني ، لمنافسة مضيفه نابولي على صدارة الدوري الإيطالي ، وذلك في الوقت الذي يحل فيه أتالانتا الإيطالي ضيفًا على بروسيا دورتموند الألماني .

ويسعى نابولي لحصد الفوز خلال الموسم الحالي على أول لقب له في الدوري الإيطالي منذ أن حصل عليه عام 1990 للمرة الأخير ، بفضل أسطورة الكرة الأرجنتيني دييغو مارادونا .

ويحتل نابولي مركز الصدارة في الدوري الإيطالي ، حيث يلاحقه يوفنتوس بفارق نقطة واحدة فقط ، وذلك في الوقت الذي يحتل فيه لايبزغ المركز الثاني في الدوري الألماني بفارق 18 نقطة عن المتصدر بايرن ميونخ .

يعد هذا السبب الرئيسي لاهتمام لايبزغ بالفوز في الوقت الحالي بلقب الدوري الأوروبي ، خاصةً أنه ينتظر عودة ” ديمه ” إلى صفوف الفريق ليشارك في مباراة الغد ، بعد غيابه عن مباراة أوغسبورغ التي انتهت بالخسارة أمام هدفين نظيفين لصالح الفريق الآخر في البوندسليغا .


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