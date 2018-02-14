بالصور.. الضمان الاجتماعي النسوي بمكة ينظم ورشة عمل في التحفيز للعمل الحر

نايف السالم(صدى):

نظّم مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بمكة المكرمة ورشة عمل في ” التحفيز للعمل الحر ” بحضور عدد من مستفيدات الضمان والأسر المنتجة والموظفات إلقاء الأستاذة شفا ضيف الله مطلق العميري يوم الأربعاء الموافق 1439/9/28 هـ بصالة المستفيدات.

تهدف الورشة إلى توعية المتدرب بأهمية العمل الحر وتدعيم الجوانب المعنوية في الذات وتعزيزها الاستقلالي كما أشادت بأهم مصادر التموين للمشاريع والإشادة بأفضل المشاريع الناجحة، وقد شاركن المستفيدات التجارب الإيجابية والسلبية الاتى مررن بها.

وفي ختام الورشة قدمت مديرة الضمان النسوي أ/حفصه عبدالعزيز تكرونى شكرها وتقديرها للحضور وبالأخص للأستاذة شفا ضيف الله مطلق العميري وتم توزيع الشهادات على الحضور.

